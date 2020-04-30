25 ألف طن من الديزل تصل بنغازي

قال مصدر مطلع، يعمل في ميناء بنغازي لقناة “218”، اليوم الخميس، إن ناقلة محروقات اسمها “ماريفا” قادمة من اليونان وعلى متنها 25 ألف طن من وقود الديزل، رست على الرصيف النفطي تمهيدا لإفراغ حمولتها.

وكانت ناقلة المحروقات t kronborg دخلت قبل 72 ساعة إلى منطقة المخطاف وعلى متنها 40 ألف طن متري بنزين مستورد من قبرص.

وأشار المصدر ذاته إلى رسو سفينة المواشي “هارموني”، وعلى متنها 8650 رأسا من الأغنام والأبقار مستوردة من رومانيا لصالح القطاع الخاص.

ووصل لميناء بنغازي خلال الربع الأول من العام الجاري مواشي متنوعة بين أغنام وعجول بلغ عددها أكثر من 17 ألف رأس.

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