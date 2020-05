بعد قرار بمضاعفة الإيجار 300%.. العائلات النازحة بقرية المغرب العربي تتساءل أين الوفاق والرئاسي من معاناة النازحين؟

تقدمت عائلات نازحة من مناطق الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس، بمذكرة شكوى عاجلة لرئيس صندوق الإنماء الجهة المالكة لقرية المغرب العربي السكنية التي يقيمون بها، وذلك بسبب مضاعفة القيمة الاستئجارية المتعاقد عليها إلى (300%) لتصبح من (1000) دينار إلى (3000) دينار ليبي

واستنكرت العائلات في شكواها، غياب لجان الأزمة والنازحين في ظل هذه الظروف التي منعتهم من البقاء في ديارهم وما استجد من وباء كورونا الذي منعهم حتى من الخروج للشوارع.

وأكد رب أحد هذه العائلات في تصريحات صحفية، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة والمجلس الرئاسي لم يقدموا حلول لأزمتهم، لافتا إلى أنه تتم المتاجرة ومحاولات الإثراء على حساب معاناتهم وقهرهم، مشيرا إلى أنه رغم مواظبتهم في دفع الإيجار شهرياً كانوا يتوقعون أن يتم إعفائهم من دفع أي مبلغ تقديراً لظروف التهجير من بيوتهم التي تركوا فيها كل ما يملكون، ولكنهم صدموا بهذا القرار اللإنساني.

