أجدابيا تستكمل تجهيزات مقر استقبال العالقين في الخارج

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الخميس، مواصلة قسم الأشغال التابع لها أعمال تجهيز فندق «آمال ليبيا» والمخصص لاستقبال أبناء المدينة من العالقين في الخارج.

ولفتت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى فصل أعضاء قسم الأشغال القواطع داخل الفندق عبر ألواح حائطية، إلى جانب إيصالهم المياه للقاطع الخارجي، وتركيب مضخات مياه، ودفاعات، وتغيير بعض الخلاطات وتنظيف القاطع بالكامل، علاوة على توصيل الكهرباء، وتركيب مصابيح للمبنى بالكامل.

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وأشار البيان إلى توجيه مدير الأمن قسم المبيعات بالمديرية باستكمال أثاث المبنى من سجاد ومراتب وأغطية وجميع ما يلزم من تجهيزات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورا لعدة اجتماعات عقدتها لجنة مجابهة فيروس «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وجه في 14 أبريل الجاري جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

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