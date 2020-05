البعثة الأممية تجدد دعوتها لوقف القتال في ليبيا

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، دعوتها إلى جميع أطراف النزاع بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وإحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة الخطر الذي يشكل

وأكدت البعثة في بيان لها، أنها وثقت الخسائر في صفوف المدنيين للربع الأول من 2020، مؤكدة وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين منهم 64 حالة وفاة و67 إصابة، موضحة أن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45%، فيما تم توثيقه من الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019.

وقالت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

هذا ويذكر أن الجيش قد أعلن أمس التزامه بالهدنة الإنسانية، فيما أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة عدم التزامها بالهدنة مطالبة بوجود ضمانات دولية.

