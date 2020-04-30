«رمزي الآغا»: تدبير رواتب المرتزقة السوريين بالدولار وراء ارتفاع سعره بالسوق الموازية

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي رجب الآغا، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي والذي تجاوز الستة دينار هو نتيجة لارتفاع معدل الطلب في السوق الموازي من قبل منسقي كتائب المرتزقة السوريين لشراء العملة نقدا وذلك لسداد أجور المرتزقة والتي تبلغ ألفين دولار شهرياً.

تصريحات “الآغا” جاءت على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، حيث أكد وقوف المرتزقة السوريين في ليبيا وراء ارتفاع أسعار العملة الأمريكية في السوق السوداء.

وسبق أن أكد “الآغا” في تدوينة قبل أيام، أنه خلال الأيام القادمة الحكومة التركية ستضع يدها علي أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجل وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، وذلك تنفيذا لأحكام لصالح شركات تركية.