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الخارجية الليبية: أكثر من 800 مواطن عادوا من مصر خلال اليومين الماضيين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – باشرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في اطار اهتمامهم بملف الليبين العالقين في الخارج، بإعادتهم إلى ليبيا من جمهورية مصر العربية.

الخارجية الليبية لفتت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن عدد المواطنين الذين عادو إلى ليبيا يوم ( 25/04/2020 ) وصل إلى 487 و يوم ( 28/04/2020 ) 364 حيث تلقوا الرعاية الصحية اللازم و وضعهم بالحجر الصحي المخصص لهم.

وطمأنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الجميع بأنها تعمل على إعادة كل العالقين من مختلف الدول وفق الشروط المعلن عنها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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