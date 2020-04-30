عقوب يدعو المواطنين العالقين والعائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي

ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب أمس الأربعاء بضرورة التزام المواطنين الليبيين العالقين والعائدين من الخارج بالحجر الصحي وذلك بعد الشروع في إعادتهم لأرض الوطن.

وزير الصحة أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة أن الوضع العام في علاقة بانتشار فيروس كورونا المستجد يتطلب من الجميع المحافظة على الحجر الصحي العام والالتزام بتطبيقه بجميع البلديات .

ودعا كافة المواطنين العائدين إلى أرض الوطن التعاون مع اللجان الاستشارية الطبية ومراكز الرصد والتقصي والحجر الصحي والاجهزة الامنية بالبلديات لمكافحة وباء كورونا وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة مع المواطنين العائدين من الخارج،مؤكدا على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي.

وأضاف بأن اللجنة شرعت في إرجاع المواطنين العالقين في الخارج حسب الخطة المتبعة، لافتاً إلى أن أول دفعه وصل عددها إلى 480 مواطن ليبي تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة مع مصر وينقل لهم تحيات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس و أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كروونا واللجنة الاستشارية الطبية العليا.

كما شدد على توافر كافة الاحتياجات من قبل مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عن طريق وزارة الصحة ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدو وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية، مطمئناً على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بالحجر الصحي الذين كانوا عالقين بدول الجوار.

وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وجهه وزير الصحة الشكر لكافة العاملين بمراكز الحجر الصحي و العزل السريري الطبي والمستشفيات وادارات الخدمات الصحية بالبلديات و رجال الاسعاف والطواري لمجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأضاف أنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية و ورش العمل على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بمراكز العزل والحجر الصحي .

كما وجه الشكر للعاملين بمكاتب المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ لجهودهم وذلك في الفترة من منتصف يناير الماضي وحتى تعليق الرحلات.

ونوّه إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات قبل الدخول عن طريق مكاتب الرقابة الدولية بالمنفذ، موضحاً أنه تم تجهيز مراكز الحجر الصحي وتوفير عيادات داخلية بأماكن الحجر لرعاية ذوي الأمراض المزمنة.

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