مكافحة الأمراض يطلق برنامجا توعويا حول الأمراض المزمنة‎

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض وضمن خطته التوعوية التي تنفذها لجنة التواصل والإعلام الصحي الخميس برنامجا تلفزيونيا باسم ” مع الطبيب “.

وبيّن المكتب الإعلامي للمركز أن البرنامج يسلط الضوء على الأمراض المزمنة التي يعاني منها الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك , كذلك يسلط الضوء على مستجدات ملف كورونا المستجد.

ويستضيف البرنامج عدة أطباء ومختصين في مجالات الصحة العامة, داء السكري وغدد الصماء, أمراض الجهاز الهضمي, أمراض القلب والشرايين, أمراض المسالك البولية, أمراض الكلى, أمراض العيون, طب الأطفال , مجال النساء والولادة, الأمراض الفيروسية.