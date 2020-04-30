السعيدي: الشارع الليبي لمس فشل مجلس النواب.. وهناك مهمة عالقة في ذمة المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه على القيادة العامة تحمل المسؤولية التي قبلتها وتنفيذ ما تم إلزام القيادة به، مشيراً إلى أن التفويض ليس بالأمر السهل خاصة أن ليبيا بمساحة قارة وليست بمساحة دولة.

السعيدي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “المنتدى” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحية المرصد إلى أن الشق الشرقي من البلاد والجنوبي كله تحت سيطرة الجيش الليبي لكن الغرب الليبي مازال تحت سيطرة المليشيات التي تهمين على القرار المالي والسياسي والتي وضعت أجندة لتكسير النسيج الإجتماعي في ليبيا من خلال المنصات الإعلامية التي يملكونها الدواعش لتدليس المعلومة وتضليل الرأي المحلي والدولي.

ولفت إلى أنه بعد تفويض القائد العام المطلوب من القيادة العامة الذهاب بهذا التفويض ووضع خارطة طريق واضحة للشعب الليبي، مبيناً أن هناك مهمة لا زالت عالقة في ذمة المؤسسة العسكرية وهي محاربتهم للإرهاب الذي ما زال عالق في الغرب الليبي.

وأضاف:” بعض المغرر بهم اعتقدوا أن من يحارب الوطن والشعب الليبي هم بعض الملشيات المحلية لكن العكس هناك السوري والتونسي والفلسطيني وهذه حقيقة نحن لا نرضى بما رأيناه وهذه جريمة كبرى، هناك بعض الليبيين مغلوب على أمرهم ومدن طمس صوتها كصوت درنة وبنغازي لذلك على القيادة أن تضع خريطة واضحة للشعب الليبي وإستمرار كلمة تفويض على الارض الليبية”.

كما إعتبر أن الهدنة التي أعلن عنها بتاريخ 12 يناير 2020 انتجت تكدس للمقاتلين وتم إستجلاب والأسلحة والذخائر من تركيا إلى طرابلس، مؤكداً على أنهم لايريدون أن تكون هناك حرب لكنها تفرض على الشعب الليبي.

وإستطرد حديثه:” ليبيا بأمس الحاجة لوجود جيش، مجلس النواب أساسه وتكوينه وخروجه من الشعب الليبي ومن خرج للشارع ليبيين وعليه لا توجد متناقضات في المجمل لكن مجلس النواب للأسف وهي حقيقة تضامنية لا أحد يستطيع أن ينتصل منها لن أستطيع القول أننا فشلنا لكنه فشل ملموس لدى الشارع الليبي فهناك أدوات لم نستطيع فعلها في ظل وجود بندقية أمامنا وهناك قرارات جل يجب أن تكون موجودة أو منفذة داخل كل ليبيا لكن في ظل وجود عصا غليظة متمردة على السلطة الشرعية والمتمثلة في مدينة طرابلس مجلس النواب لن يستطيع أن يفعل شيء”.

وأعرب عن تخوفه من إنضمام بعض النواب الذين يقفون في المنطقة الرمادية إلى نواب طرابلس، مؤكداً على أن من خرج من أعضاء مجلس النواب فوض من أعماق قلبه وعبر عن رأي الناخبين بحسب تعبيره.

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