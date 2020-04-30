الغزالي: البلاد تمر بمرحلة خطيره جداً خاصة بعد التدخل التركي والقطري على الأرض

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي أن المرحلة التي تمر بها البلاد خطيره جداً خاصة بعد التدخل التركي على الأرض وإنتهاك سيادته وفقد السيطرة والحكمه نتيجة للصراع الدامي الذي تشارك فيه دول و مرتزقة ومافيات دولية ضد ليبيا والشعب.

الغزالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”المنتدى” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه لم يكن أمامهم خيار إلا اللجوء للمؤسسة العسكرية التي تقارع الإرهاب وتقاتله والتي تعتبر الجسم الوحيد الذي يراهن ويعتمد عليه في المرحلة الحالية.

وإستطرد حديثه:” نحن أمام مجتمع دولي متأمر أدار لنا ظهره عندما تدخلت تركيا في الشأن الليبي وجلبت المرتزقة وتقاتل أبناء وطننا بالطائرات المسيرة والبوارج الحربية ماذا ننتظر ؟ ليس لدينا من خيار إلا الإلتفاف على هذه المؤسسة واعتبارها الطلقة الأخيرة في جعب البندقية التي نراهن عليها سوف نراهن ونغامر لا رجوع عن مقاتلة المجرمين والإرهابيين والدول المعتدية علينا المرحلة التي نعيشها هي مرحلة حرب صرفه، الاخرون والسلبيين ينظرون على أنه استيلاء على السلطة هي فعلياً رئاسة حرب وليست رئاسة دولة معنى الكلمة لا بد أن نفصل الأشياء بمفاهيمها”.

وأكد على أن تفويض القيادة العامة لم يأتي من أجل سيادة دولة مستقرة آمنة كما يفسرها الآخرون عسكرة دولة بل من أجل القتال وتخليص الوطن من العبث فالبلاد ليس أمامها خيار إلا إنقاذها من قبل أبنائها بالمؤسسة العسكرية.

كما أضاف :” ردود الأفعال للركن الآخر أي المجالس الثلاث في طرابلس التي تقاتل وتتآمر ضد الجيش الليبي هؤلاء زمرة فاسدة من الإخوان والإرهابيين وأبناء تركيا وقطر إن التفتنا لهم واردنا أن نقيم ردود افعالهم يعني سيصيبنا الإحباط والفشل لذلك يجب أن نلتفت فقط لمصلحة الوطن وليبيا والأمن القومي الليبي ومستقبل احفادنا، هؤلاء لا أعيرهم إهتمام ونتقاتل معهم كل يوم ردود افعالهم ستكون سلبية”.

ودعا الشريحة الوطنية إلى عدم الإلتفات لردود أفعال هؤلاء المخربين والمفسدين الذين باعوا الوطن للعملاء و المخربين مع ضرورة التركيز على على مفهومهم الحقيقي لمعنى إنتهاك سيادة ليبيا وتدخل الدول الإجنبية لوجود مرتزقة على الارض ينتهكون حرمة المنازل و الحرائر الليبية، معتبراً أنه ليس أمامهم خيار إلا صم الأذان عن ردود فعل المجتمع الدولي والمرتزقة الذين يجب مقاتلتهم لتخليص البلاد من شرهم وإسترداد الوطن و الكرامة و السيادة.

ونوّه إلى أن لجوء الشعب لتفويض المؤسسة العسكرية هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الوطن، متسائلاً هل يراهن الشعب على الأجسام السياسية المترهلة الفاشلة التي لا صوت لها في مصلحة الوطن أم المؤسسة العسكرية التي رضخت لها الدول الكبرى من أجل أن تكون على طاولة الحوار.

كما أوضح أن ردود الأفعال الدولية ستكون وفق رؤيتها لتحقيق مصالحها لذلك لا تريد وصول ليبيا إلى حل بل الإستمرار وإطالة أمد الصراع لأنه يقود المشهد لأبعاد خطيرة جداً كإضعاف وإنهاك الدولة وجعلها دولة تابعة وفاشلة يمكن أن يشكل حكومة صناعة غربية لها.

وإعتقد أنه في حال استمر الشارع بالخروج والصمود فالإرادة الدولية ستسلم الأمر لإرادة الشعب الليبي لكن ليس قبل أن يكون خروج الشعب بشكل قوي و فعال في كل المدن، مثمناً عقلاء وحكماء وشباب بنغازي الذين كانوا في الموعد متمنياً أن تكون كافة الساحات والميادين بكافة روع المدن الليبية بهذا الحجم من الخروج والتأييد والأصرار والإستماتة ليرى المجتمع الدولي ان الإرادة الوطنية الليبية واقع وتغير المجريات.

وبيّن أنه في حال تمكنت المؤسسات العسكرية من إتخاذ إجراءات قوية و متتالية ومتسارعة سيتغير الموقف الدولي، لافتاً إلى أنهم ينتظرون مخرجات جديدة من شأنها إعلان دستوري وتشكيل حكومة خرب وأزمة.

الغزالي اختتم متمنياً أن تكون هناك إجراءات مستعجلة جداً تغير الموقف الدولي لصالح الدولة الليبية والمؤسسة العسكرية وعقد إجتماعات على وجه السرعة مع المهتمين بالشأن أو مع اعضاء مجلس النواب والقيادة العامة للجيش لتدارس أبعاد وواقع هذا التغير المفاجئ.

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