وصول الدفعة الثانية من أبناء شحات العالقين في مصر إلى منفذ امساعد

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الخميس، وصول الدفعة الدفعة الثانية من أبناء المدينة العالقين بجمهورية مصر العربية إلى منفذ امساعد البري.

وأشارت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن عالقي المدينة العائدين من مصر يستعدون حاليا للتوجه من بلدية امساعد إلى بلدية شحات للإقامة في الأماكن المجهزة لهم للحجر الصحي.

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وحسب بيان للمكتب الأعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، تم وضع العالقين العائدين إلى بلدية شحات بمنتجع الملاك، لافتًا إلى استقبالهم من قبل مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» بالبلدية، إلى جانب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعه لمكافحة الوباء بالبلدية، وجهاز الإسعاف والطوارئ فرع شحات ومدرية الأمن والهلال الأحمر.

وأشار بيان المكتب إلى أن خطة فريق الرصد والتقصي تشمل مكان خاص بالعائلات ومكان خاص بالشباب، إلى جانب تجهيز المنازل بمستلزمات التنظيف والمواد الغذائية، علاوة على توفير الوجبات وكذلك الإنترنت المجاني، إضافة إلى وضع صندوق مخصص للقمامة يتم التخلص منه بشكل دوري تحت إشراف فريق الرصد.

ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى ليبيا، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، الأحد الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الثلاثاء الماضي، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

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