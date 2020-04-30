الأسر العالقة بمصر تصل مناطق العزل ببلدية شحات

وصلت الدفعة الأولى من الأسر العالقه بجمهورية مصر العربية إلى بلدية شحات، لوضعهم في أماكن مخصصة للحجر الصحي.

وبحسب بيان صادر عن إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، فإن بلدية شحات استقبلت اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الأسر العالقه بجمهورية مصر العربية.

وأوضح البيان، أن الأسر كان في استقبالهم في منفذ أمساعد البري عادل سعيد عمر مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعه لمكافحة وباء كورونا ببلدية شحات وجهاز الإسعاف والطوارئ فرع شحات ومدرية الأمن والهلال الأحمر .

وأشار البيان إلى أنه تم وضعهم بمنتجع الملاك، حسب خطة فريق الرصد والتقصي إن يكون:-

– مكان خاص بالعائلات ومكان خاص بالشباب .

– المنازل مجهزه بما يلزم من مواد تنظيف ومواد غذائية .

– توفير خط انترنت مجاني .

– الوجبات يتم تجهيزها من أهالي الأسر التي تخضع للحجر ويتم تقديمها عن طريق فريق الرصد والتقصي على أن تقدم في مرة واحد الإفطار والسحور مع مراعاة إن الصحون.

ونوه فريق الرصد، بأن الحوافظ تستعمل مرة واحدة فقط بحيث إن التي تدخل إلى مكان الإقامة يتم رميها مباشرةً .

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، التابعة للحكومة الليبية، اليوم الخميس، عن مغادرة الدفعة الثالثة من المواطنين العالقين في مصر، مشيرة إلى أنهم في طريقهم للعودة إلى البلاد.

وأوضح رئيس لجنة عودة العالقين الليبيين بمصر أحمد النمر، في تصريحات صحفية، أن المجموعة الثالثة تبلغ 165 مواطن ليبي، مشيرا إلى أنه وصلت بالفعل المجموعتين وبلغ عددهم 907 مواطن.

وأضاف “النمر” أنه تم تجهيز أماكن للحجر الصحي في بلديات طبرق، وامساعد بالقرب من الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المسافرين لمدة أسبوعين من تاريخ وصولهم في حجر صحي، حسب توصيات السلطات الصحية، قبل عودتهم لمدنهم.

وكانت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية في بنغازي، استقبلت السبت الماضي أولى الرحلات القادمة من الخارج، عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.