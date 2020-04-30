«السويحلي» متجاهلاً «كورونا» و«رمضان»: لا نحتاج إلى «الهدنة» ويجب مواصلة الحرب

حرض عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” على خرق الهدنة التي أعلنها الجيش الوطني الليبي، يوم أمس الأربعاء، داعياً مليشيات “حكومة السراج” إلى مواصلة القتال.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس: “‏الهدنة التي تؤدى إلى تحسين قدرات مليشيات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل؛ لا معنى لها ولا نحتاجها” على حد قوله.

وتابع “السويحلي”: “‏الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى، ‏التوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا.‏ هذه الحرب؛ بأثمانها الباهظة، يجب أن تكون آخر الحروب” على حد تعبيره.

تحريض “السويحلي” لم يحظى بشجب وإدانة البعثة الأممية في ليبيا، حيث وجهت “البعثة” اليوم الخميس، انتقاداً للجيش الوطني الليبي، متهمة إياه بالمسئولية عن عمليات قتل خلال الربع الأخير من عام 2019، فيما خلا بيان “البعثة” من أي إدانة للمليشيات المسلحة المدعومة بالمرتزقة السوريين.