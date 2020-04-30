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«السويحلي» متجاهلاً «كورونا» و«رمضان»: لا نحتاج إلى «الهدنة» ويجب مواصلة الحرب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” على خرق الهدنة التي أعلنها الجيش الوطني الليبي، يوم أمس الأربعاء، داعياً مليشيات “حكومة السراج” إلى مواصلة القتال.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس: “‏الهدنة التي تؤدى إلى تحسين قدرات مليشيات حفتر ولا يعقبها انسحاب كامل؛ لا معنى لها ولا نحتاجها” على حد قوله.

وتابع “السويحلي”: “‏الحوار يكون فقط مع شركاء الوطن المؤمنين بالحل السياسى، ‏التوافق وعدم الإقصاء هما شرطان لضمان الاستقرار في ليبيا.‏ هذه الحرب؛ بأثمانها الباهظة، يجب أن تكون آخر الحروب” على حد تعبيره.

تحريض “السويحلي” لم يحظى بشجب وإدانة البعثة الأممية في ليبيا، حيث وجهت “البعثة” اليوم الخميس، انتقاداً للجيش الوطني الليبي، متهمة إياه بالمسئولية عن عمليات قتل خلال الربع الأخير من عام 2019، فيما خلا بيان “البعثة” من أي إدانة للمليشيات المسلحة المدعومة بالمرتزقة السوريين.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح ان هذا المجرم بيتعاطى الترامادول على الافطار ويهلوث كثير فهل رايت مجرمين يطالبون رجال الشرطة الانسحاب من قسم الشرطة ليجعلوه مقرا لعصابتهم وهذا ما يدعوا له هذا المخبول ان يترك الجيش الوطنى طرابلس لمرتزقة من سوريا من حثالة المجتمع ودواعش ومهربى بشر وخوان ليقتلوا ويحرقوا وينهبوا طرابلس ولكن اى انسان عاقل يدعم جيش الكرامة والسيادة الوطنية فى تحرير البلاد من الاوغاد اما انت يابو سحلية سنعالج اما فى قرقارش او مركز معالجة الادمان

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  • ما جناه برناندينو ليّون علي الليبيين هو الآتيان بهذا النموذج ووضعه في منصب رئيس مجلس الدوله هزلت ورب الكعبه فلم يجد ليون غير الحيت وآتي بلإمعه السراج في المجلس الرئاسي لتكتمل الاداره السيئه للبلاد المغلوب علي أمرها لعدة سنين عجاف

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