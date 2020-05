الجزائر تدعو إلى حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل خارجي

دعت

وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إلى حل سياسي شامل ودائم في ليبيا، بعيدا عن التدخلات

الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها .

وأكدت

الخارجية الجزائرية، فى بيان لها، أن بلادها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة للأوضاع

في ليبيا، على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية، معلنة موقفها

المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند

إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية إلى حوار ليبي _ ليبي جامع لكل

الأطراف المتصارعة فى البلاد من أجل وقف إطلاق النار .

