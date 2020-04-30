«الثني» يبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لاستقبال العالقين

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في مدينة بنغازي واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم لأرض الوطن وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري.

وناقش الرئيس مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، آليات القيام بحملة تعقيم ثانية للمدينة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا لمجابهة جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي سير عمل البلدية ومشاريعها، ومستجدات ملف صيانة الكباري بالمدينة، إضافة إلى حملات النظافة العامة بها.