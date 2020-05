أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر شورى ثوار بنغازي الإرهابي المدعو عبدالمنعم إبراهيم الجحاوي توفي متأثرا بجراحة التي تعرض لها خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة. وأوضح المصدر أن المتطرف “الجحاوي” من مواليد 1988 ومن سكان مدينة بنغازي، وشارك في أحداث فبراير 2011 ومنها انضم إلى تنظيم أنصار الشريعة […]

