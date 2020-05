المنظمة الدولية للهجرة توزع المساعدات على 150 مهاجرا في طرابلس

قامت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، بتوزيع المساعدات على 150 مهاجرا في طرابلس.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المساعدات عبارة عن مواد الإغاثة الأساسية والأغذية وملابس، موضحة أن العديد من المهاجرين في ليبيا يعتمدون على العمالة اليومية المدفوعة الأجر للعيش في ظروف صعبة في كثير من الأحيان، لافتة إلى أنه بسبب المعارك وتفشي فيروس كورونا ، يجد معظمهم صعوبة متزايدة في إعالة أنفسهم وأسرهم.

