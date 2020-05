دعت

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، إلى وقف جميع العمليات العسكرية على الفور

واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وذلك تزامنا مع إعلان الجيش

وقف العمليات العسكرية فى شهر رمضان المبارك .

وأوضحت

البعثة، فى بيان لها، أن هذه الدعوة تهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالإستناد

إلى مسودة الإتفاق الذي إقترحته البعثة في 23 فبراير الماضي، محذرة من أي أعمال أو

تصريحات وصفتها بالإستفزازية تهدد إحتمالات تحقيق هدنة حقيقية وإستدامتها، ومنها محاولات

إستغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه، مطالبة بوقف خرق حظر توريد الأسلحة

وإرسال المرتزقة إلى ليبيا .

The post بعد إعلان الجيش للهدنة.. بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف محادثات لجنة (5+5) appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24