

ليبيا



الجفرة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

30 April, 2020

وقعت بمستشفى العافية بهون، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين المجلس البلدي الجفرة وادارة المستشفى من جهة ومؤسسة GiZ ليبيا الممولة من وزارة الخارجية الألمانية من جهة اخرى تقضي بشراء بعض المعدات و التجهيزات الخدمية لمستشفى العافية.

وتشتمل مذكرة التفاهم على شراء الغسالات والمعقمات وادوات التشطيب وتركيبها كجزء من الاستجابة التعاونية لدعم البلديات من قبل الحكومة الالمانية بناء على الاتفاق مع وزارة الحكم المحلي .