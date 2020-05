الثني يبحث مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لاستقبال العالقين

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الخميس، مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في مدينة بنغازي واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم إلى ليبيا.

كما ناقش الثني خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران، آليات القيام بحملة تعقيم ثانية للمدينة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

