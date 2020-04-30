بعد تصريح الرئاسي.. البعثة الأممية تصف إعلان القيادة العامة الدخول في هدنة إنسانية بالبنّاء وتطالب الرئاسي بالكف عن التصريحات الاستفزازية

طرابلس-العنوان وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك بـ “البنّاء” داعية إلى الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، وذلك في إشارة إلى رفض حكومة الوفاق للهدنة وتشكيكه في جدية القيادة في تنفيذ ذلك. وقالت البعثة …

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