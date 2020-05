رئيس البرلمان العربي يرحب بهدنة الجيش ويطالب الأمم المتحدة بوقف التدخلات الخارجية

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلّمي بإعلان الجيش وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا وذلك استجابةً لدعوات المجتمع الدولي بوقف فوري للقتال.

وطالب رئيس البرلمان العربي، في بيان له، جميع الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً للدماء، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي على إيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، مطالبا تركيا بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المرتزقة السوريين، داعياً الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه التدخلات ومنع تسهيل نقل المرتزقة إلى ليبيا.

