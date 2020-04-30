صندوق الزكاة بوادي الشاطئ يشرع في توزيع سلال غذائية

تحت شعار “تراحموا ترحموا” شرع صندوق الزكاة بوادي الشاطئ في توزيع سلة غذائية أولية على النازحين والمهجرين، وشملت هذه السلة المواد الغذائية الأساسية من زيت ودقيق وسكر وأرز ومعجون الطماطم والمكرونة، وتستهدف الحملة أكثر من 4 آلاف عائلة بالمنطقة الجنوبية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
صالح ونورلاند يبحثان عددا من الملفات أهمها الهدنة والعودة للمفاوضات
تم النشر منذُ 37 ثانية
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تجدد الاشتباكات بين قوات الوفاق والجيش بمنطقة عين زارة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مسؤول بالمحكمة العليا يتهم الرئاسي بالفساد والتزوير والتواطؤ
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
«المدنيون ليسوا هدفاً».. «الوطنية حقوق الإنسان» تدين الاستهداف المباشر للأحياء السكنية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك