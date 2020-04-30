صندوق الزكاة بوادي الشاطئ يشرع في توزيع سلال غذائية

تحت شعار “تراحموا ترحموا” شرع صندوق الزكاة بوادي الشاطئ في توزيع سلة غذائية أولية على النازحين والمهجرين، وشملت هذه السلة المواد الغذائية الأساسية من زيت ودقيق وسكر وأرز ومعجون الطماطم والمكرونة، وتستهدف الحملة أكثر من 4 آلاف عائلة بالمنطقة الجنوبية.

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