قطاع الصحة غير مؤهل.. مصراته تحذر من تبعات عدم الالتزام بحظر التجول

حذرت

بلدية مصراتة، الخميس، المواطنين من خطورة عدم الالتزام بحظر التجول المفروض والإجراءات

الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس “كورونا” .

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أن البنية التحتية لقطاع الصحة فى البلدية غير مؤهلة

لمجابهة هذا الفيروس، بالرغم من المجهودات المبذولة لتحسينها، مؤكدة أنه حال خرج الأمر

عن السيطرة، فإنه سيصعب تقديم الخدمات الصحية المطلوبة ، وشددت على ضرورة اتخاذ الأجهزة

الأمنية كل ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

