السلمي يرحب بإعلان الجيش الليبي وقف العمليات العسكرية

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بإعلان الجيش الليبي وقف جميع العمليات العسكرية، وذلك استجابة لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال.

وطالب رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان حقنا لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار لدعم مسار التسوية السياسية الشاملة، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، مطالبا تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب.

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