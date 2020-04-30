البعثة الأممية: على الدول التي ترسل سلاح ومرتزقة إلى ليبيا الالتزام بحظر التسليح

حثت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس في بيان لها، الأطراف الليبية على اغتنام الدعوات إلى الهدنة من أجل إستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ودعت البعثة، في بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، ما وصفتها بـ “الدول التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة والمرتزقة”، والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذه لضمان الالتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وفق البيان.

ورأت البعثة أن “ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما في ليبيا”

وقالت البعثة الأممية، إنه “انطلاقاً من الدعوات الليبية والدولية المختلفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك ما جاء في بيان الجيش الليبي البنّاء، الذي أعلن فيه عن هدنة خلال شهر رمضان، وردّ حكومة الوفاق، تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الطرفين إلى إغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) – عبر الإتصال المرئي، إذا لزم الأمر – وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالإستناد إلى مسودة الإتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير، الماضي” وفق نص البيان

ورحبت البعثة الأممية، خلال البيان، بالمبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام”

وحثت البعثة جميع الأطراف على الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه”