توثيق نحو 131 قتيلا مدنيا في ليبيا خلال هذا الربيع

جددت البعثة الأممية في ليبيا دعوتها أطراف النزاع في ليبيا لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور، وإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لتهديد جائحة كورونا.

ونقلت البعثة عن الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قولها إنه يجب على جميع الأطراف في ليبيا احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

هذا ووثقت البعثة الأممية في الفترة بين الأول من يناير والـ31 من مارس لهذا العام، سقوط ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين.

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