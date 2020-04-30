الرئيس التونسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان آخر التطورات على الساحة الليبية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، آخر التطورات على الساحة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، فإن الاتصال الهاتفي ناقش الوضع في ليبيا، وأكد “سعيد” أن تعقيدات الوضع الراهن هي نتيجة للتدخلات الأجنبية.

وجدد الرئيس التونسي، تأكيده على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من قبل الليبيين أنفسهم، مشددا على تمسك بلاده بالشرعية الدولية وعلى ضرورة أن يكون الحل نابعا من إرادة الليبيين وليس من أي جهة أخرى.

وتطرقت المكالمة، إلى العلاقات بين تونس وشركائها التقليديين الأوروبيين، والتركيز بالخصوص على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لهذه العلاقات، كما تم التأكيد على أن انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم أبرزت أن غلق الحدود والحجر الصحي هي إجراءات غير كافية ولا يمكن أن تستمر كثيرا.