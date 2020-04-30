تونس تشكل مجموعة عمل تحسبا لأي طارئ في ليبيا

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على اجتماع الخميس الذي خصص لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية التونسية.

وحسب الرئاسة التونسية فقد شكلت مجموعة عمل على مستوى الرئاسة التونسية، تجمع كل الأطراف المعنية، وتتولى فضلا عن تنسيق العمل، استشراف المستقبل والتحسب لأي طارئ في ليبيا.

هذا وأكد المجتمعون على أن تونس ترفض أي تقسيم لليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم، كما جددوا تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية.

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