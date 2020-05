هبيل : نعمل على استئناف عودة تدفق السلع عبر الحدود البرية بين ليبيا ومصر

أعلن

رئيس مركز جمرك امساعد ” وسام هبيل “، الخميس، عن التنسيق مع الجانب

المصري لاستئناف عودة حركة التجارة وتدفق السلع عبر الحدود البرية بين البلدين، والتي

أغلقت قبل نحو شهر بسبب أزمة كورونا.

وأكد

” هبيل ” في الكتاب الذي وجهه للسلطات الجمركية المصرية على رغبة الجانب

الليبي في دخول السلع والبضائع مجددا عبر 100 شاحنة يوميا على أن تقتصر على السلع الغذائية

والفواكه والخضروات، مستثنياً دخول السلع الثقيلة في إشارة لمواد البناء المعتاد استيرادها

في السابق من حديد وإسمنت وطوب وغيرها.

