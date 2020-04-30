الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا

جددت الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا، عن طريق حوار ليبي ليبي، مؤكدة انها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا،

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقله الموقع الإلكتروني للإذاعة الجزائرية مساء الخميس، تم التأكيد على موقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية، القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على تجديد وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه.

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