اتحاد مجالس حكماء وأعيان القبة يفوض القيادة العامة بإسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد

القبة-العنوان

أعلن اتحاد مجالس الحكماء وأعيان القبة تفويضهم للقيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل الاتفاق السياسي واستلام زمام الأمور في البلاد.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن المجلس الرئاسي الذي جاء نتيجة للاتفاق السياسي الليبي انتهك السيادة الوطنية وجلب الغزو التركي إلى ليبيا.

وطالب المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل الإعلان الدستوري وإسقاط المجلس الرئاسي لتعديه على الأمن القومي للوطن.

يأتي هذا التفويض في ظل استمرار ترحيب الاتحادات والمجالس الاجتماعية بقبول القيادة العامة للقوات المسلحة التفويض الشعبي لها لإسقاط الاتفاق السياسي وقيادة المرحلة.