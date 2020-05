أعلن مركز الرصد والتقصي البيضاء، الخميس، قيام فرق الرصد والاستجابة السريعة بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج والمقيمين بفندق “مرحبا”، وعددهم 156 شخص.

وأضاف المركز، أن فرق الرصد قامت بسحب العينات الخاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة النزلاء.

