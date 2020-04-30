الجيش السوداني ينفي وصول طائرة إماراتية لنقل جنود سودانيين إلى ليبيا

نفى الناطق باسم الجيش السوداني عامر محمد اليوم، وصول طائرة إماراتية لنقل جنود سودانيين للمشاركة في القتال بليبيا، متوعدا قناة الجزيرة القطرية التي بثت الخبر بالمحاسبة.

وأوضح الناطق باسم الجيش السوداني في بيان له أن الطائرة الإماراتية هبطت بالمطار العسكري وهي تحمل مساعدات صحية وإنسانية، متهما قناة الجزيرة بالسعي لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي للتشكيك في مصداقية قيادة الدولة ونواياها المحايدة تجاه ما وصفه بالصراع في ليبيا، وذلك بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية، مؤكدا العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة “.

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