«القماطي»: رفض «السراج» لـ«الهدنة» هو الصواب

قال جمعة القماطي، مبعوث السراج لدول المغرب العربي، ورئيس حزب التغيير، إن: “قرار حكومة الوفاق برفض هدنة حفتر الخادعة هو الصواب، فأين كانت انسانية حفتر الكاذبة علي مدي 13 شهر من القصف والدمار وقتل الاطفال والنساء” على حد قوله.

أضاف “القماطي” على حسابه بـ”تويتر”: “حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب ان تستمر في استهداف كل اماكن التهديد وتنظيف ليبيا من الانقلابيين والمرتزقة متعددي الجنسيات. عندما كان العالم يطالب حفتر بهدنة كان يرفض، والان بعد ان بدأت مليشياته تنهار فهو يعرض هدنة ليعيد ترتيب صفوفه وجلب منظومات دفاع جديدة والاف المرتزقة من السودان” على حد زعمه.

وتابع “القماطي”: “ليس امام حفتر إلا الانسحاب من الغرب والجنوب والموانئ النفطية او هزيمة ساحقة في الميدان” على حد تعبيره.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.