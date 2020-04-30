قرب الانتهاء من تجهيز مركز العزل الصحي في سبها

سبها-العنوان

أكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا قرب الانتهاء من تجهيز مقر العزل الصحي في سبها وذلك بفضل تظافر جهود المؤسسات الصحية بالمدينة وإشراف المجلس البلدي سبها ومنظمة الصحة العالمية.

وثمّن عبدالجليل عبدالله خضري مدير الخدمات الصحية سبها جهود الحكومة الليبية ودورها في دعم مركز العزل بالأجهزة والمعدات الطبية.

وأوضح خضري، أن المركز مجهز بمئة سرير للحالات المستقرة و60 سرير عناية منها 10 أسرة عناية فائقة، مشيرًا إلى أن المركز يستطيع أن يستوعب نحو 400 سرير في حالة الطواري.

من جهته أكد مدير مركز العزل، علي السعيدي، أن عدد المتطوعين بالمركز قد تجاوز 50 متطوعا من العناصر الطبية والطيبة المساعدة، الذين أبدو استعدادهم للعمل في المركز.

كما أكد السعيدي، أن المركز مجهز بجميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالات من ملابس واقية وكمامات وغيرها من وسائل الحماية الشخصية، مشيرًا إلى أن المركز قام بتجهيز إقامة خاصة للعناصر الطبية العاملة بالمركز طبقا للمواصفات العالمية.