عماري زايد يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الأفريقي للتربية والعلوم

شارك وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، في الاجتماعي الوزاري الاستثنائي رفيع المستوي للجنة الفنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأفريقية، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة، الدكتور عبدالمنعم أبولائحة

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة واعتماد الخطة الأفريقية للتربية والعلوم والتقنية والابتكار لمواجهة جائحة «كورونا»، وكذلك دراسة مقترح اللجنة الفنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا حول خطة الاستجابة الأفريقية لمواجهة «كورونا» وذلك حسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

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وأشار البيان إلى أن المقترح يستهدف تسخير العلوم والتقنية والابتكار في تطوير آليات التشخيص والعلاج والبحث عن لقاحات ضد فيروس «كورونا»، لافتًا إلى قرار المشاركين باعتماده مع الأخذ ببعض الملاحظات، أهمها زيادة الدعم والتمويل للأبحاث المتعلقة بالدراسات الجينية والمناعية للفيروس، وضرورة تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث بين الدول الأفريقية من خلال تأسيس منصة إلكترونية بشبكة المعلومات.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع، أعلنت منظمة اليونسكو على لسان مساعدة المديرة العامة للعلوم الطبيعية عن مبادرة دولية للمناطق النائية بالدول الأفريقية حول مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتنقية مياه الشرب، كما قدمت مديرة شركة «اتش بي» لتقنية المعلومات في أفريقيا مبادرتها بشأن تنفيذ نظم وبرامج التعليم الإلكتروني.

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