أوحيدة يعتبر وقف إطلاق النار فرصة لحل سياسي بضمانات دولية

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، الخميس، أن حفتر ربما

أيقن أن المضي قدمًا في الحرب سيقود إلى تقسيم البلاد.

وأعرب أوحيدة في تصريح صحفي عن رفضه ومعارضته لمسألة

تقسيم ليبيا، مشيرًا إلى أن قرار وقف إطلاق النار ربما يكون فرصة لحل سياسي بضمانات

دولية لكل الأطراف في حال توفرت جدية من المجتمع الدولي.

وأضاف أوحيدة أن حسم المعركة بالمطلق لصالح أي طرف درب من

الخيال، لافتًا إلى أن هذا هو السيناريو الذي تتفق عليه كل الدول الداعمة لأي من الطرفين

وحتى تلك التي تبدي أنها على مسافة واحدة من الجميع.

وتابع أوحيدة أن التدخل العسكري التركي المباشر لصالح الوفاق

في غرب ليبيا، رجح الكفة لصالحها، موضحًا أن هذا ليس نهاية المطاف.

