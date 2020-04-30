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أوحيدة يعتبر وقف إطلاق النار فرصة لحل سياسي بضمانات دولية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، الخميس، أن حفتر ربما
أيقن أن المضي قدمًا في الحرب سيقود إلى تقسيم البلاد.

وأعرب أوحيدة في تصريح صحفي عن رفضه ومعارضته لمسألة
تقسيم ليبيا، مشيرًا إلى أن قرار وقف إطلاق النار ربما يكون فرصة لحل سياسي بضمانات
دولية لكل الأطراف في حال توفرت جدية من المجتمع الدولي.

وأضاف أوحيدة أن حسم المعركة بالمطلق لصالح أي طرف درب من
الخيال، لافتًا إلى أن هذا هو السيناريو الذي تتفق عليه كل الدول الداعمة لأي من الطرفين
وحتى تلك التي تبدي أنها على مسافة واحدة من الجميع.

وتابع أوحيدة أن التدخل العسكري التركي المباشر لصالح الوفاق
في غرب ليبيا، رجح الكفة لصالحها، موضحًا أن هذا ليس نهاية المطاف.

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  • مالم يكن نهاية المطاف فهو قريب من ذلك أمتناع الجيش عن أستهداف أي طائر تحمل سلاح وعتاد للمليشيات من آجل تقويتها لكي يكون لها وجود علي الارض الجيش لما شاف حجم الدعم انذهل من حجم الدعم التركي واصبح يقول رصدنا وتوسدنا ذراعنا ورقدنا بدل مايقول رصدنا وقصفنا اليوم الاتراك حيدوا طائرات الجيش من المعركه في الوقت الذي كانت تفاخر بأنها تصول وتجول بكامل اريحيتها فوق طرابلس فلو سحق ومحق الجيش أي امدادات فور وصولها مكانش يجد الوفاق بيش يبني ترسانه من الدفاعات الارضيه ان الاعتراف بالخطأ فضيله لا تجدها عند الغالبيه القله لديها لقد فرح قلوبنا مره الجيش بأستهدافه لطائره فور هبوطها في مصراته وياريته استمر علي هذا المنوال لحسم المعركه
    ولكن ممكن واجته ظروف اجبرته يبحث عن هدنه بشتي الطرق

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