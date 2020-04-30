«غوتيريش»: عدم التوافق عرقل تعيين مبعوث أممي في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه يأمل في تعيين مبعوث أممي في ليبيا قريبا، مؤكدا أنه يتعامل بنشاط مع المرشحين الذين يتم النظر إليهم في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف غوتيريش، في تصريحات صحفية:” نأمل أن يكون ذلك ممكنًا في المستقبل القريب، لن أعطي أسماء، لكننا نشارك بنشاط في مشاورات مع بعض الأسماء وأتمنى أن يسمح لنا ذلك بحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة”، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتابع:” أيضًا الأمم المتحدة واجهت تأخيرًا في تعيين مرشح بسبب الصعوبات التي واجهتها في التوصل إلى إجماع ضروري”.

وتخلى غسان سلامة، في مطلع مارس الماضي، عن منصبه كمبعوث أممي في ليبيا بعد تقدم باستقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، وإعفائه من مهمته في ليبيا، وعقب الاستقالة، تم تعيين نائبته ستيفاني ويليامز مبعوثًا خاصًا بالنيابة لليبيا.