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كاتب تركي مقرب من «أردوغان» يحتفل بضرب شاحنة «تجار نسمة» بالطيران المُسير

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

احتفى الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والبناء الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، إسماعيل ياشا، باستهداف الطيران التركي المُسير، لشاحنة صغيرة كانت تحمل “مناحل عسل” مملوكة لتجار في منطقة نسمة جنوب شرق مزدة، قبل أيام.

وأعاد “ياشا” على حسابه بـ”تويتر” نشر، ما سمتها “بركان الغضب” بـ”مشاهد تعرض لأول مرة استهداف قافلة امدادات ذخائر كانت في طريقها لقوات حفتر في ترهونة”، زاعمةً أن الغارات استهدفت رتل شاحنات وسيارات نقل تحمل الذخائر بالقرب من النصب التذكاري – مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة.

كان “ياشا” قد أشاد بدور الطائرات التركية المسيرة، في سيطرة المليشيات على مدن الساحل الغربي، في وقت سابق، معلقاً: “سرب من الطائرات المسيرة المسلحة في سماء صبراتة يفتح الطريق أمام قوات الحكومة الليبية الشرعية لتحرير المدينة من الإرهابيين والمرتزقة” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ماذا تتوقع من معتوه ومتخلف عقلى مثل هذا الحمار وامثال هذا الغبى سيسحلوا قريبا فى شوارع اسطنبول امام ثورة الجياع بعد الانهيار الاقتصادى بسبب جائحة كورونا فالليرة تنهار والاحتياطى يتاكل بما فيه وديعة قطرية وليبية ومع انخفاش الصادرات وتوقف السياحة وزيادة البطالة وطلب الدائنين سداد 120 مليار دولار هذا العام واجبة السداد والا يشهر افلاسه

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  • لماذا نقلتم هذا الخبر لنا هنا ؟ نحن لا نقرا باللغة التركية ولا نقيم في تركيا . ولا يعنينا ما قاله . لا داعي لنقل كل ما هب ودب

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