كاتب تركي مقرب من «أردوغان» يحتفل بضرب شاحنة «تجار نسمة» بالطيران المُسير

احتفى الكاتب التركي المقرب من حزب العدالة والبناء الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، إسماعيل ياشا، باستهداف الطيران التركي المُسير، لشاحنة صغيرة كانت تحمل “مناحل عسل” مملوكة لتجار في منطقة نسمة جنوب شرق مزدة، قبل أيام.

وأعاد “ياشا” على حسابه بـ”تويتر” نشر، ما سمتها “بركان الغضب” بـ”مشاهد تعرض لأول مرة استهداف قافلة امدادات ذخائر كانت في طريقها لقوات حفتر في ترهونة”، زاعمةً أن الغارات استهدفت رتل شاحنات وسيارات نقل تحمل الذخائر بالقرب من النصب التذكاري – مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة.

كان “ياشا” قد أشاد بدور الطائرات التركية المسيرة، في سيطرة المليشيات على مدن الساحل الغربي، في وقت سابق، معلقاً: “سرب من الطائرات المسيرة المسلحة في سماء صبراتة يفتح الطريق أمام قوات الحكومة الليبية الشرعية لتحرير المدينة من الإرهابيين والمرتزقة” على حد قوله.