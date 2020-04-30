تجهيز مركز العزل بسبها تمهيدا لافتتاحه

أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها، عبدالجليل عبدالله خضري، اليوم الخميس اقتراب افتتاح مقر العزل النهائي بالمدينة، مشيدا بجهود الحكومة الموقتة في تجهيز المقر بكل الاحتياجات.

وكشف الخضري عن تجهيز المركز بنحو 100 سرير للحالات المستقرة، و60 سريرا للعناية، منها 10 أسرة عناية فائقة، لافتا إلى قدرة المركز على استيعاب حوالي 400 سرير في حاله الطوارئ، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سبها على موقع «فيسبوك».

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وقال مدير مركز العزل، علي السعيدي، إن عدد المتطوعين بالمركز تجاوز 50 متطوعا من العناصر الطبية والطبية المساعدة، مشيرا إلى تجهيز المركز بجميع الإمكانات اللازمه لاستقبال الحالات من ملابس واقية وكمامات «N95» وغيرها من وسائل الحماية الشخصية، إلى جانب تجهيز مقار لإقامة العناصر الطبية طبقا للمواصفات العالمية.

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