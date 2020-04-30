العيساوي يبحث تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي، خلال اجتماع مطول عقده مع اللجنتين “الاقتصادية والطبية” التابعتين للمجلس الأعلى للدولة، تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

وتطرق العيساوي في الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بطرابلس، إلى تأثيرات فيروس كورونا على القطاعات التجارية والمشروعات بمختلف تصنيفاتها، ومدى وضع خطط للنهوض بالقطاعات ذات العلاقة.

وشدد أعضاء اللجنتين على ضرورة تضافر الجهود مع مصرف ليبيا المركزي لمواجهة أي عراقيل قد تحدث بالتزامن مع تنفيذ مواجهة مؤسسات الدولة عدوى الفيروس الذي أنهك اقتصادات دول عظمى.

وكان العيساوي قاد خلال اليومين الماضيين الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة صندوق ضمان الائتمان لبحث وضع السياسة العامة واعتماد خطط العمل في ظل الظروف الراهنة.

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