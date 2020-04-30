البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية على اغتنام دعوات الهدنة واستئناف المحادثات العسكرية

أخبار ليبيا24 – متابعات

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الأطراف الليبية على اغتنام الدعوات إلى إقامة هدنة من أجل استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الخميس ، إن ذلك يأتي انطلاقاً من الدعوات الليبية والدولية المختلفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك ما جاء في بيان الجيش الوطني الليبي البنّاء الذي أعلن فيه عن هدنة خلال شهر رمضان وردّ حكومة الوفاق الوطني.

ودعت البعثة ، الطرفين في ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر – وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق التي اقترحتها البعثة في 23 فبراير الماضي.

ورحبت البعثة الأممية ، بالمبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع ، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام ، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.

كما حثت البعثة ، جميع الأطراف على الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه.

وجددت البعثة ، دعوتها لدول الأعضاء التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذه لضمان الالتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، أن ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما في ليبيا.

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