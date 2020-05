أعلنت السفارة الليبية بأسبانيا، الخميس، عن سلبية نتائج

جميع الليبيين بالحجر الصحي، من الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك أعضاء السفارة المرافقين

لهم.

وأكدت السفارة ، فى بيان لها ، على مواصلة عمليات الحجر الصحي

في العاصمة مدريد للمواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى البلاد، مطالبة المواطنين

بالاستمرار في المحافظة على إجراءات الحجر وفق الشروط الصارمة لضمان نتيجة التحليل

النهائي والعودة إلى البلاد.

The post السفارة الليبية في إسبانيا تعلن سلبية نتائج جميع الليبيين بالحجر الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24