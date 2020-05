غوتيريش: عدم الإجماع على مبعوث أممي إلى ليبيا هو سبب تأخر تعيينه

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس،

إن المنظمة واجهت تأخيرًا في تعيين مرشح بسبب الصعوبات التي واجهتها في التوصل إلى

إجماع ضروري.

وأضاف غوتيريش في تصريح صحفي أنه يتعامل بنشاط مع المرشحين

الذين يتم النظر إليهم في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

ويأمل أن يتم التعيين قريبًا جدًا.

وتابع غوتيريش أن الأمم المتحدة تشارك بنشاط في مشاورات مع بعض

الأسماء لتولي هذا المنصب، معربًا عن أمله في حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة.

هذا وكان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، قد أعلن أوائل مارس الماضي، أنه طلب من غوتيريش، إعفائه من مهمته في ليبيا، وعقب الاستقالة، تم تعيين نائبة سلامة، ستيفاني ويليامز مبعوثًا خاصًا بالنيابة لليبيا.

