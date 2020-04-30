اخبار ليبيا الان

«حافظ الغويل»: «برقة» عاجزة عن أن تخرج لنا أي قيادة محترمة أو عاقلة

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم المحلل الأمريكي الليبي، والمقرب من حكومة فائز السراج، حافظ الغويل، مدينة برقة والمنطقة الشرقية، واصفاً إياهما بـ”الأسوأ” على حد تعبيره.

أضاف “الغويل” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “هل يعقل أن لا يكون هناك الا حفتر و عقيله فى الشرق و الافاقين الى معاهم و يمثلوا فيهم” على حد قوله.

تابع “الغويل” المؤيد للوجود التركي في ليبيا: “شى حزين جدا ان ترى من يقود و يمثل برقه و عدم قدرتها على ان تخرج اى قيادات محترمة او حتى عاقلة” على حد زعمه.

واختتم “الغويل”: “برغم فقر كل الأطراف فى تقديم و إظهار اى قيادات قادره على مستوى ليبيا ككل.. برقه و المنطقة الشرقية هما أسوأ الأطراف في هذا الأمر” على حد تعبيره.

الوسوم

gdfdh طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • شن علاقتك بليبيا يا امريكي يا نذل خليك في حالك إذا كان عندك ذرة إنسانية لكن يبدو انك واحد عميل للمخابرات الأمريكية وجاسوس كبير وسيكون مصيرك اسود مع الله في الدنيا والآخرة يا ملعون يا خائن .

    رد

  • They are not TURKISH Slaves or puppies and never sold their homeland and paid out the buyer for it, the diseased TURKS
    This is MIT trash and you just repeat or bark as a stray dog from a distance
    Haqeeer geden & stray dog & barks as the big diseased dog MIT gives the order
    The whole universe happy that Libya has the chocolate lady and a Turkish easy operated puppy

    رد

  • كون صريح قول نبو وحدين من برقة على ذوقنا . نحن وجماعتنا نقتل ونفجر في بنغازي وغيرها عام 2012 وما نبوش حد يعترضنا . نبو وحدين من برقة يصفقو لما نقتلو ليبي في برقة !! والا تحساب اللي ماتو اهلهم نسيوهم ؟ ياويلك ويا سواد ليلك من ربي يوم القيامة . برقه فيها عقلاء وفيها حكماء وما فيها تباعه ليك او لجماعتك الاخوانيين الزفات يا (…….)

    رد