«حافظ الغويل»: «برقة» عاجزة عن أن تخرج لنا أي قيادة محترمة أو عاقلة

هاجم المحلل الأمريكي الليبي، والمقرب من حكومة فائز السراج، حافظ الغويل، مدينة برقة والمنطقة الشرقية، واصفاً إياهما بـ”الأسوأ” على حد تعبيره.

أضاف “الغويل” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “هل يعقل أن لا يكون هناك الا حفتر و عقيله فى الشرق و الافاقين الى معاهم و يمثلوا فيهم” على حد قوله.

تابع “الغويل” المؤيد للوجود التركي في ليبيا: “شى حزين جدا ان ترى من يقود و يمثل برقه و عدم قدرتها على ان تخرج اى قيادات محترمة او حتى عاقلة” على حد زعمه.

واختتم “الغويل”: “برغم فقر كل الأطراف فى تقديم و إظهار اى قيادات قادره على مستوى ليبيا ككل.. برقه و المنطقة الشرقية هما أسوأ الأطراف في هذا الأمر” على حد تعبيره.