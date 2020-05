قال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، الجمعة، إن

طيران الوفاق نفذ 6 ضربات جوية على إمدادات قوات حفتر بطريق وادي مرسيط بين

القريات ونسمة، ما أسفر عن مقتل عدد من قوات حفتر وتدمير آليات مسلحة.

The post ضربات جوية على إمدادات قوات حفتر بوادي مرسيط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24