بعد إهمال أوضاعهم.. الهلال الأحمر الليبي يوزع مساعدات على النازحين في العجيلات

قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إن الفرع التابع

لها في مدينة العجيلات، مستمر في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة

والفقيرة في المدينة.

وأضافت الأمانة أن هذه المساعدات تأتي تضامنًا مع

النازحين، في ظل إهمال الجهات المسؤولة لظروفهم الصعبة وأوضاعهم المأساوية، مشيرة

إلى أن هذه المساعدات التي وزعت تم تجميعها وتجهيزها للتوزيع في فرع الهلال الأحمر

الليبي فرع العجيلات.

