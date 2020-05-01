اخبار ليبيا الان

«الحبيب الأمين»: مصالح فرنسا ستصبح أهدافًا مشروعة للطرد والضرب

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض الحبيب الأمين، وزير الثقافة بحكومة علي زيدان السابقة، على استهداف المؤسسات الفرنسية في ليبيا، واعتبره حقا مشروعا لإجبارهم على ترك البلاد.

وقال الحبيب الأمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إنه إذا لم تقم حكومة الوفاق بموقف حازم مع ما وصفه بـ”وقاحة باريس الاستعمارية”، مطالبا الليبيين بطرد العاملين في سفارتهم ورعاياها وغلقها، للرد على سلوكها المعادي تجاه الليبيين بحرب معلنة، على حد تعبيره.

وتابع “الأمين”:” مصالح فرنسا ستصبح أهدافًا مشروعة للطرد والضرب، كحق مشروع لمن ينتهك بحرنا وحدودنا وسيادتنا”، على حد قوله.

وادعى:” طحنون بنذالة دوره في الخرطوم يلتقي بحميدتي زعيم العصابات، وسراق الإبل؛ ليؤجر دفعة جديدة من المرتزقة للتحرك إلى ليبيا؛ لسفك دماء الليبيين من أجل إنقاذ حفتر”.

الوسوم

الاستهداف الحبيب الأمين السفارة الطرد فرنسا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اتمنى ان ينفذ الخوان الاغبياء كلام هذا الداعشى وقتها تحل المشكلة الليبية لصالح الجيش الوطنى حيث ستستخدم فرنسا حق الفيتو لمنع التجديد لحكومة الوفاق وكذلك على حظر السلاح فى ليبيا وتقوم بامداد الجيش الوطنى باسلحة متطورة هيا ياغبى نفذ فتسعون فى المائة من هزائم الخوان سببها الغباوة اولها انهم صدقوا ان السيسى اخوانى !!!

    رد

  • كان وزير الثخافة فهو جاهل اصلا وليس لديه اى ذرة من الثقافة خايف اقول عليه حمار يزعل منى الحمار فهو افيد منه خلاص نقول عليه صرصار حتى ندوس عليه بالاقدام

    رد