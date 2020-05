قبائل زليتن تفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا وإنقاذها من الفتنة

فوض المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن بالداخل والخارج،

الدكتور سيف الإسلام القذافي، لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة، لإنقاذ البلاد من

الفتنة.

وقال المجلس في بيان له إن الدكتور سيف الإسلام القذافي هو الوحيد القادر على قيادة المصالحة الوطنية الشاملة وقيادة ليبيا لإخراجها إلى بر الأمان، مؤكدة أن الدكتور سيف الإسلام القذافي لديه القدرة السياسية والاجتماعية لإنهاء ما وصفها بالمهزلة، مشيرًا إلى أنه صاحب نظرة ثاقبة وسبق وأن حذر الليبيين مما هم فيه الآن، ولم يغادر ليبيا ولم يخون ولم يتعامل مع أي عدو ولم يتآمر أو يخابر لصالح أعداء ليبيا، مشددًا أن لديه مشروع واضح للعيان وللجميع وفي كل مدينة وقرية.

وأضاف المجلس أن الدكتور سيف الإسلام القذافي لم يتبع أي أجندة خارجية ولم تثبت عليه أي جهة تهمة الخيانة والعمالة أبدًا، موضحًا أن هذا التفويض يأتي في وقت تمر به ليبيا بفتنة ومؤامرة كبيرة، وتغيب دولي متعمد لتشريد الليبيين واستنزاف ثروات البلاد وخيراتها، وفي ظل تولي الحكومات وتعدد الرايات والتوجهات، بحسب نص البيان.

